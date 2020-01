“Fantasia in azione”: corso di recitazione e danza al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Riparte l’apprezzato Corso di recitazione e danza “Fantasia in azione” rivolto a diversamente abili e normodotati a cura di Simone Luciani e Cristina Belletti con il prezioso supporto della Psicologa Claudia Maggi.

Un progetto ospitato per tre anni consecutivi presso il Teatro Comunale Traiano e quest’anno ancora possibile grazie all’encomiabile disponibilità del Nuovo Sala Gassman guidato dal Direttore artistico Enrico Maria Falconi che, ogni lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, metterà gratuitamente a disposizione degli allievi i propri spazi. Il tutto, a partire da lunedì 27 gennaio e fino al mese di giugno compreso.

Grande la felicità espressa da diversi genitori nel sapere come, seppur in ritardo rispetto alle volte precedenti, sia stata garantita dal Teatro sito in Largo Italo Stegher la prosecuzione di un così lodevole progetto. Ed ora ragazzi, buon lavoro a tutti e divertitevi; perché saremo in tanti a venirvi ad applaudire. Certi che è proprio in queste attività che si riconosce l’importanza del Teatro!

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: telefono fisso 0766 672392; cellulare 329 1224154; e-mail www.nuovosalagassman.com