Allo Stendhal Open Day per i corsi per adulti

CIVITAVECCHIA – Avrà luogo venerdì 26 febbraio alle 17.00 il primo Open Day per le iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti dell’Alberghiero Cappannari, un incontro on line per spiegare le modalità di iscrizione e l’organizzazione scolastica.

Per accedere all’Open Day sarà sufficiente cliccare sul link https://tinyurl.com/AlberghieroSerale ed entrare nella conversazione. Inoltre sul sito della scuola www.istitutostendhal.edu.it sarà possibile reperire tutte le informazioni necessarie e scaricare i moduli per l’iscrizione on line.

I corsi per adulti (ex serali) consentono il conseguimento di un Diploma di Stato valido sia dal punto di vista lavorativo sia per accedere all’Università. In particolare l’Alberghiero Cappannari, al suo 4° anno di attività, ha visto già diversi studenti adulti che, avendo dovuto interrompere gli studi per vari motivi, una volta diplomati hanno voluto intraprendere il percorso universitario. Molti invece hanno utilizzato il loro diploma per inserirsi nel mondo del lavoro o per riqualificarsi per una nuova occupazione o semplicemente per completare la loro formazione.

“Insegnare agli adulti è un’esperienza estremamente gratificante per la forte motivazione che favorisce il processo di apprendimento. Molti studenti all’inizio, infatti, sono preoccupati per il fatto di essere un po’ ‘arrugginiti’ per aver abbandonato gli studi già da alcuni anni, ma grazie al clima di forte solidarietà che si instaura tra docente e discente e tra gli studenti stessi e alle metodologie di insegnamento che consentono l’apprendimento anche a distanza, recuperano con grande velocità e raggiungono ottimi risultati” spiegano gli insegnanti del corso. “Abbiamo avuto la grandissima soddisfazione di portare alla maturità già due classi che hanno anche ottenuto dei voti eccellenti a testimonianza dell’impegno e della serietà di questi studenti”.