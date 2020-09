Al via corsi e laboratori 2020/2021 della Blue in the Face

CIVITAVECCHIA – “Si riparte alla grande!”. Forte altresì dell’ottima riuscita del Festival della Creatività svoltosi lo scorso 5 settembre al Parco dell’Uliveto, il 21 ripartirà l’attività didattica della Blue in the Face. “Ciò, con i nostri numerosi Corsi e Laboratori per tutte le esigenze e gli interessi, svolti presso il Teatro Nuovo Sala Gassman nel pieno del rispetto delle regole anti Covid-19″. Segreteria aperta per informazioni da lunedì 21 a venerdì 25 dalle 17.00 alle 20.00 (telefono fisso, 0766.672382; cellulare, 328.1224154) e contestualmente nella fascia oraria dei Corsi stessi. L’inizio delle lezioni è in programma per lunedì 5 ottobre. Qui di seguito, i dettagli.

Lunedì

Ore 16,00-17,30 corso MUSICAL Artificio età 11/16 anni

Ore 17,30-19,00 corso TEATRO 9/12 anni

Ore 19,00-21,00 corso MUSICAL Artificio Adulti

Martedì

Ore 16,30-19,30 Sostanza Artistica – corso TEATRO 12/14 anni

Ore 18,00-19,30 ?? 19,30-21,00 Corso TEATRO Adulti

Ore 21,00-22,30 corso REGIA e SCRITTURA CREATIVA

Mercoledì

Ore 17,00-18,30 corso TEATRO 5/8 anni

Ore 18,30-20,00 corso TEATRO 13/17 anni

Giovedì

Ore 16,00-19,00 La Fabbrica delle Meraviglie corso TEATRO 14/16 anni

Venerdì

Ore 15,00-18,00 La Bottega dell’Immaginario corso TEATRO 16/18 anni

Ore 18,00-19,30 corso TEATRO 9/12 anni

Inoltre, dal lunedì al venerdì, “Blue in the school”: “Ti aiutiamo a studiare e fare i compiti dalle 14,30 alle 16,30 e se vuoi, veniamo a prenderti a casa!”.