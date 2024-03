Venerdì alle 12 inaugurazione di una Panchina Rossa al Tribunale di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Una nuova panchina rossa per ricordare l’importanza del contrasto alla violenza sulle donne comparirà sul territorio comunale di Civitavecchia in occasione della Giornata internazionale della Donna. L’iniziativa è del Comitato Pari Opportunità del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e gode del patrocinio e del sostegno dell’Amministrazione comunale.

Venerdì 8 marzo, alle ore 12, sarà pertanto inaugurata l’installazione, al Tribunale, in ricordo delle donne vittime di violenza.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare