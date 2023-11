TARQUINIA – Utopia: alla sala Lawrence di Tarquinia dall’11 novembre la mostra di Carlotta Biagioni

L’occhio umano, la parte più importante della persona, quella che permette di percepire tantissime cose senza l’utilizzo delle parole: è uno dei temi portanti di “Utopia”, mostra personale di Carlotta Biagioni che inaugurerà sabato 11 novembre presso la Sala D.H. Lawrence, a Tarquinia.

“L’occhio nasce nell’universo come pianeta, trasformandosi in natura per poi arrivare agli esseri umani sotto forma di energia vitale, amore, passione e connessione”, spiega Carlotta, laureata in Graphic Design presso la Rome University of Fine Arts.

Il risultato è un’esposizione in cui ai visitatori sia concessa una visita a un mondo utopistico fatto di colori, emozioni, sensazioni, che rivive in stampe grafiche su plexiglas realizzate con diverse tecniche, sia digitali che manuali, attraverso l’uso di colori acrilici e vernici spray.

“Utopia” sarà visitabile dall’11 al 18 novembre, dalle 18 alle 20, presso la sala D.H. Lawrence, in via Umberto I, 19, a Tarquinia.

Utopia

Esposizione di Arte Grafica di Carlotta Biagioni

Dall’11 al 18 novembre 2023

Dalle 18 alle 20

Inaugurazione: sabato 11 novembre, ore 18

Sala D.H. Lawrence

Via Umberto I, 19

Tarquinia