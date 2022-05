Un’altra grande giornata di sport per Santa Marinella

SANTA MARINELLA – “Perfetta l’accoglienza e anche l’organizzazione ed per questo motivo che il direttore di questa ultima edizione delle finali nazionali di danza promossa dal MSP Day ci ha invitato a candidare Santa Marinella per ricevere il titolo di Città dello Sport nel 2025. Provvederemo immediatamente a dar corso a questa iniziativa”.

Lo ha dichiarato ieri il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che con la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo ha presenziato alle premiazioni della manifestazione ospitata presso il Pala De Angelis al temine delle gare promosse dal Movimento Sportivo Popolare Italia, associazione senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale.

“Il Palazzetto è stata perfetta location di una manifestazione a livello agonistico che ha regalato anche grandi emozioni a tutti i visitatori e partecipanti ad alla competizione, giunti da tutte le regioni d’Italia – il commento di Tidei – Siamo stati onorati anche per anche la presenza di una giuria presieduta da un artista ma anche un personaggio famoso e amato dal pubblico come Samuel Peron. Sono stato felice di aver potuto premiere questi giovani e atleti e ringrazio gli organizzatori per le parole di apprezzamento nei nostri confronti per l’ottima accoglienza ricevuta nel nostro impianto sportivo. Si è concluso dunque un altro fine settimana da incorniciare e che ci conferma vista anche la massiccia presenza di partecipanti che con il suo impianto sportivo finalmente perfettamente a noma e fruibile la nostra città può puntare anche a promuovere un turismo ‘sportivo’ ovvero ospitare sempre più eventi che siano in grado di attrarre presenze sul territorio a tutto vantaggio dell’ economia locale anche nel settore della ricettività a tale proposito mi spiace molto che alcuni albergatori della città pur essendo ormai entrati nel mese di maggio e dunque al debutto della stagione turistica e balneare non abbiano aperto le loro strutture cosi che tanti partecipanti della manifestazione di danza siano stati costretti a rivolgersi ad Hotel di Civitavecchia. Al contrario ringrazio tutti quegli operatori che invece hanno saputo cogliere con professionalità questa opportunità”.