ALLUMIERE – Si è svolta ieri mattina all’interno della stanza del sindaco di Allumiere lo scambio di doni tra il sindaco Antonio Pasquini e il giovane imprenditore agricolo Tommaso Vernace della cantina vitivinicola Enotria di Allumiere che in questi giorni per la prima volta ha imbottigliato un vino Igp che porterà il nome di Allumiere ovunque. Il sindaco ha reso onore a Vernace che è il primo allumierasco che sta facendosi largo nel mondo dei vini; Tommaso, a sua volta, ha omaggiato il sindaco con la prima bottiglia di questo vino che rappresenterà il paese collinare.

Per il sindaco Pasquini la soddisfazione è doppia visto che proprio lui nel 2013 era presidente dell’Agraria e con l’amministrazione di allora porto’ avanti un importante progetto di concessione di terreni ai giovani che volevano trasformare queste terre incolte in una terra lavorata e produttiva: tra loro Tommaso Vernace che voleva produrre vino e superando mille difficoltà è riuscito a raggiungere l’obiettivo prefisso. Il progetto di Vernace prevedeva la creazione di un’azienda agricola vitivinicola in una porzione di terreno concesso dall’Agraria sito in località Mignone. Dopo aver ottenuto nel 2013 il terreno ha piantato i vitigni di uva e pian piano ha prodotto vino che vende nella sua enoteca Enotria ad Allumiere fino ad arrivare al sogno di imbottigliare il vino. Il vino si chiama ‘‘Emir”, un Sangiovese IGP Lazio che riporta sull’etichetta come stemma la Fontanatonna e la scritta: ‘‘vino di alta qualità ottenuto solo con il sole, la terra e la passione dell’uomo nel rispetto rigoroso dell’ambiente e dei cicli della natura ad Allumiere nelle colline dei Monti della Tolfa”.

Il sindaco Pasquini ha commentato: “Fino a due settimane fa il vino prodotto da Tommaso era venduto solo sfuso nella sua cantina. Da oggi, grazie a Tommaso Vernace, Allumiere può finalmente per la prima volta vantare un vino allumierasco DOC IGP imbottigliato. Questo suo grande traguardo arriva al termine di un percorso iniziato nel 2013 all’Agraria e che Tommaso ha saputo sviluppare alla perfezione. Sono felice ed orgoglioso: come sindaco rendo onore a Tommaso che ha saputo trarre vantaggio dalla terra dell’Agraria e che porterà in alto il nome del nostro paese in giro. Come ex presidente dell’Agraria, poi, sono felice che con la giunta di allora abbiamo creduto nel progetto di Tommaso che da quella terra incolta e arida è riuscito a produrre un ottimo vino prodotto e imbottigliato qui ad Allumiere e che porterà Allumiere oltre i confini del nostro paese con benefici economici per lui, ma anche per le persone che lavorano giù alla vigna alle sue dipendenze. Non posso dimenticare che, col supporto della Regione Lazio, nel 2013 riuscimmo a concedere le terre ai giovani che hanno realizzato ottime produzioni di carne, verdura, miele, vino e quant’altro. Questi giovani hanno trasformato le terre incolte in progetti di vita e oggi ci rendono fieri di essere allumieraschi. Il vino di Tommaso non sarà sicuramente a livello del vino nobile toscano, ma stiamo arrivando. Allumiere sta vincendo con programmazione e pianificazione dei progetti, nonchè con persone valide come Tommaso Vernace che si mettono in gioco e con impegno riescono a ottenere ottimi risultati. Oggi questa è anche una vittoria mia e del gruppo di amministratori che erano con me in quegli anni e tra questi voglio ricordare Rodolfo Luchetti scomparso prematuramente poco tempo fa: proprio a lui voglio dedicare questo successo di Tommaso, perché Rodolfo è stato un grande amministratore, ma era anche amico della famiglia Vernace. Oggi Vernace rende orgoglioso tutto il paese di Allumiere e vanno a lui i complimenti di tutta l’amministrazione comunale”.