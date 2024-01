Torna il disco orario nella parte alta di Cerveteri, sosta di mezz’ora in via Piave e via Sant’Angelo

CERVETERI – Torna il disco orario nella parte alta di Cerveteri. La Polizia Locale di Cerveteri ha infatti provveduto ad emanare apposita ordinanza che stabilisce la sosta oraria massima consentita di 30 minuti in Via Piave e Via Sant’Angelo.

“Una decisione presa dopo le richieste delle attività commerciali che insistono nelle due vie, via Piave e Via Sant’Angelo – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – proprio nei primi giorni dell’anno abbiamo realizzato la nuova segnaletica con strisce bianche e subito dopo la Comandante Cinzia Luchetti ha emesso l’ordinanza. Questo consentirà ai negozi di queste due importanti arterie stradali che uniscono il Centro Storico alla zona più alta, di avere un ricambio continuo di automobili parcheggiate negli appositi stalli. Un incentivo anche per la clientela che avrà dunque una maggiore facilità di sosta a pochi passi dai negozi”