Tiaso Teatro fa sognare con “Pinocchio”

CIVITAVECCHIA – “Pinocchio” , nuova produzione dell’ Associazione Culturale Tiaso Teatro, è la rivisitazione della celeberrima storia, nata dalla penna di Carlo Collodi, di un burattino che magicamente prende vita, ma che solo dopo aver imparato, attraverso mille peripezie, cosa è veramente importante, potrà finalmente diventare un bambino vero.

Nonostante l’amore del “padre” Geppetto, un falegname povero e solo, ma pieno di dignità, e l’aiuto di un grillo parlante che, da brava coscienza, proverà a fargli percorrere la giusta strada, Pinocchio cadrà, rischierà di perdersi per sempre, ma si rialzerà quando capirà il vero valore delle cose, quando capirà cosa rischia di perdere se continuerà a percorrere la strada sbagliata

Una storia universale ed universalmente conosciuta, “Pinocchio” è un racconto e un percorso di formazione di una giovane vita, ancora incapace di distinguere da sola il reale valore delle cose. Come tutti i giovani, avrà bisogno di imparare la lezione sulla propria pelle. Ci sembrano spunti di riflessione molto attuali, in un periodo storico in cui molti ragazzi rischiano di ‘perdersi’ dietro al bombardamento di non-valori cui sono spesso sottoposti. Da questo la scelta di Tiaso Teatro di confrontarsi con questo testo, ‘rinfrescandolo’ nel linguaggio, nelle ambientazioni, e nella selezione musicale, per raccontare qualcosa che era vero ieri come lo è oggi.

Uno spettacolo che nasce pensando ad un pubblico giovane, ma non solo. Perchè se da un lato Tiaso Teatro è un’associazione che vuole promuovere la pratica e l’apprendimento del teatro nella maniera più completa e scrupolosa possibile, essendo attiva sul territorio con corsi per adulti e bambini (allievi di entrambi i corsi comporranno infatti il nutrito cast dello spettacolo), è anche e soprattutto, quindi, una realtà desiderosa di promuovere un intrattenimento di qualità. L’obiettivo è quello di proporre, anche agli occhi dei più piccoli, uno spettacolo teatrale immediato nella comprensione, ma complesso e curato nei minimi dettagli, dalle interpretazioni alle parti cantate e danzate, alle ambientazioni. Forti delle tante esperienze maturate negli anni, e dopo l’ottima accoglienza della precedente produzione ‘per un pubblico giovane e non solo’, il “Canto di Natale oggi” portato in scena nel Dicembre 2023, Tiaso Teatro è pronta a far di nuovo sognare grandi e piccoli al Teatro Traiano il 1 marzo 2025, alle ore 21.

Per info e biglietti:

Tel: 3271590697 / 3392246050

Mail: tiasoteatro@gmail.com