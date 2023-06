Tarquinia, online la versione inglese del portale turistico

TARQUINIA – È finalmente online la versione inglese dei contenuti del portale di informazione turistica di Tarquinia: www.tarquiniaturismo.com. Si tratta di uno dei principali obiettivi dell’Assessorato al Turismo quello di rendere sempre più ampia e fruibile la narrazione del nostro peculiare e ricco patrimonio storico-artistico, per portarlo all’attenzione di un turismo internazionale sempre più vasto. La versione inglese del sito ha infatti lo scopo di promuovere sinergicamente la conoscenza tanto dell’area della Necropoli Etrusca, patrimonio Unesco dal 2004, quanto quella del centro storico tarquiniese, in tutte le sue stratificazioni storico-architettoniche, come del suo pregiatissimo territorio, con l’intento di richiamare un numero sempre crescente di visitatori, tanto virtuali quanto in presenza.“ A breve sarà disponibile anche la versione spagnoladel nostro portale e stiamo lavorando per declinarlo anche in altre lingue per offrire una fruibilità diretta e completa rivolta ad un turismo di ampio respiro ,europeo e non solo”, spiega l’Amministrazione Comunale.

Hanno collaborato a questo progetto lo Studio YM Language Services di Fabriano, per la traduzione dei testi e Skylab Studios, per la gestione del portale