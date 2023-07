TARQUINIA – Tarquinia è pronta a brindare al DiVino Etrusco. La manifestazione, alla sua 17esima edizione, conferma la formula dei due fine settimana, dal 17 al 20 e dal 24 al 26 agosto.

La rassegna, presentata in anteprima a primavera nella prestigiosa cornice del Vinitaly, celebra il vino e il comune passato culturale della Dodecapoli etrusca, l’antica confederazione religiosa e commerciale che, oltre Tarquinia, comprendeva Vulci, Volterra, Volsini, Veio, Vetulonia, Arezzo, Perugia, Cortona, Cere, Chiusi e Roselle.

Lungo un inebriante percorso enogastronomico che si sviluppa tra le vie e le piazze più belle del centro storico, le dodici città saranno rappresentate da una selezione delle loro migliori cantine.

Negli stand i sommelier della Fisar, con cui si rinnova un proficuo rapporto, faranno conoscere le principali caratteristiche dei vini in degustazione per un buon bere consapevole.

Il festival proporrà un denso cartellone di eventi, con show cooking, concerti, spettacoli degli artisti di strada, mostre, salotti letterari e concorsi di cucina.

Il DiVino Etrusco è organizzato dalla Città di Tarquinia e dalla Pro loco Tarquinia, in collaborazione con l’enogastronomo Carlo Zucchetti e con il sostegno della Regione Lazio, dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio (Arsial), dellaProvincia di Viterbo, dellaCamera di Commercioe delMiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia