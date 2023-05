La Notte dei Fiori: Tarquinia rivive la magia dell’infiorata del Corpus Domini

TARQUINIA – Dopo il grande successo dello scorso anno torna a Tarquinia la Notte dei Fiori, l’evento realizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia che fa da cornice alla tradizionale infiorata del Corpus Domini. Sabato 10 giugno il corso della città, grazie alla paziente maestria di tanti partecipanti, diventerà un grande tappeto di fiori colorati sul quale, il giorno successivo, sfilerà la processione.

Conferme e novità per la serie di iniziative che animeranno il centro storico: concerti, osservazioni astronomiche, visite guidate. La sera di venerdì 9 giugno, in coincidenza con la manifestazione nazionale “La lunga notte delle Chiese in Italia”, la Città ospiterà anche un grande concerto del Coro e dell’Orchestra del Conservatorio nazionale di L’Aquila.

In attesa del programma con i dettagli delle due serate di festa, è stato appena pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni, ai comitati e ai gruppi parrocchiali, contenente le regole per la partecipazione all’infiorata. Ogni associazione potrà scegliere di cimentarsi nella realizzazione di un tappeto floreale a partire da uno dei tre temi proposti nel bando: “l’Eucaristia e la Croce”,“l’Eucaristia, pane del Sinodo” e “l’Eucaristia e la Creazione”. Rispetto allo scorso anno i premi per le prime tre infiorate classificate, assegnati dalla giuria artistica, sono stati raddoppiati.

Confermato il percorso della processione di domenica 11 giugno: da Piazza del Duomo,dovealle ore 10 il Vescovo Gianrico Ruzza presiederà l’eucaristia, sino a Piazza Matteotti, dove sarà impartita la benedizione alla Città e saranno proclamati i vincitori.

L’obiettivo dell’evento è quello di fare di un appuntamento spirituale rilevante e atteso nella vita cittadina anche uno speciale motivo di unione e di aggregazione, specialmente per i più giovani.

L’avviso pubblico è consultabile al seguente link: https://www.comune.tarquinia.vt.it/it-it/avvisi/2023/avvisi-bandi-di-gara-e-contratti/avviso-per-la-partecipazione-alla-tradizionale-infiorata-del-corpus-domini-277147-1-84b268ef644982cd93c232275631509f