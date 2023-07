Cresce il comando della Polizia Locale di Tarquinia

TARQUINIA – La Polizia Locale, congiuntamente con la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza operativi fino a notte inoltrata per garantire la sicurezza stradale.

Come tutti i fine settimana le pattuglie della Polizia Locale sono impiegate nel turno serale per il controllo del territorio. Nella notte di venerdì scorso è stato organizzato un servizio mirato con ulteriori due pattuglie impiegate che unitamente al Comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna e all’Ufficiale Commissario Andrea Zolli, sono rimaste in servizio fino a notte inoltrata per garantire la presenza sul territorio, effettuando posti di controllo per prevenire la guida in stato di ebbrezza e rilevare eventuali infrazioni al Codice della Strada, in particolare la presenza di ciclomotori, che come segnalato da diversi utenti, corrono pericolosamente sulle vie cittadine. Numerosi i veicoli posti all’attenzione degli agenti e molte le soste irregolari rilevate. Da ieri, già dalle prime ore del mattino e fino al pomeriggio, lo stesso Comandante Fortuna e con l’ausilio l’Ufficiale Zolli, sono scesi in campo tra le prime file insieme agli agenti, per vigilare sulla sicurezza del territorio ed il rispetto del Codice della Strada. In questa occasione, sono stati anche garantiti alcuni posti di controllo in diverse zone del territorio comunale, ed in particolare in località S. Agostino in prossimità della spiaggia, località dove si concentra in questo periodo estivo un particolare afflusso di persone e veicoli. Nonostante le alte temperature tutti gli agenti della Polizia Locale stanno provvedendo a garantire costantemente la sicurezza e la presenza sul territorio. A questo scopo ulteriori servizi mirati verranno incrementati anche durante la settimana.

Per assicurare la massima operatività, il Comando di Tarquinia si sta tra l’altro dotando in queste settimane di nuovi agenti. Dalla settimana scorsa infatti il personale in forze è stato potenziato con l’assunzione di una nuova unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assunto dalla graduatoria del concorso ultimato a fine giugno dall’Amministrazione Comunale. Il nuovo agente è diventato subito operativo e sta già partecipando ai controlli del territorio portati avanti in questi giorni. A partire dalla prossima settimana, l’organico verrà ulteriormente incrementato con una seconda assunzione a tempo indeterminato e con quattro agenti in più con contratto di lavoro a tempo determinato.

Questo incremento significativo del personale consentirà di organizzare diverse tipologie di controlli, richiesti dalla cittadinanza, che vanno in particolare dal rispetto della velocità dei veicoli, al controllo della quiete pubblica e degli esercizi commerciali, etc. “Interventi che assicureranno sempre più operatività da parte del Comando di Polizia Locale di Tarquinia”, spiega il Comandante Fortuna “ per essere sempre al servizio dei cittadini ed avendo tra gli obiettivi principali l’implemento della sicurezza stradale e del territorio, a vantaggio di tutti i cittadini e dei turisti che in questo periodo scelgono la nostra città per trascorrere le vacanze”