A Natale Tarquinia s’illumina con la magia del presepe vivente

TARQUINIA – Il desiderio di rivederlo e riviverne le emozioni è grande. Tarquinia, con il suo centro storico di chiese, torri, archi, antichi palazzi e vicoli che si aprono su splendide piazze, ne è la suggestiva cornice. La città è pronta ad accogliere anche quest’anno il presepe vivente per vivere la magia del Natale. La rievocazione torna il 26 e 29 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, organizzata dall’Associazione presepe vivente Tarquinia, con il sostegno del Comune di Tarquinia. La rappresentazione si mostrerà ai visitatori con un nuovo percorso e con delle sorprese nelle scenografie animate dai figuranti. “Lasciamo il convento di San Francesco dopo la felice esperienza dello scorso anno – affermano gli organizzatori -. Con l’Amministrazione comunale abbiamo avviato un percorso di collaborazione per migliorare alcuni aspetti e rendere più suggestivo il presepe vivente. Abbiamo in mente nuove scene animate e per chi volesse partecipare come comparsa, per interpretare alcuni ruoli che sono ancora scoperti, ci può contattare attraverso la nostra pagina Facebook”.