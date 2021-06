TARQUINIA – Ancora notizie positive dall’Università Agraria di Tarquinia. L‘area pic nic di Spinicci, a seguito di gara pubblica, è stata aggiudicata ad un soggetto privato che la terrà in locazione per un triennio, facendo ottenere all’Ente di Via Garibaldi un introito netto di circa 17 mila euro annui. Il Vicepresidente Alberto Tosoni, che ha seguito personalmente la procedura, ha portato a termine la consegna nei giorni scorsi assieme al personale incaricato.