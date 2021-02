Tarquinia. Università Agraria: a Giuseppina Befani la delega all’associazionismo ambientale

TARQUINIA – l’Università Agraria di Tarquinia, su indicazione del Presidente Sergio Borzacchi e della Giunta Esecutiva, ha conferito alla consigliere Giuseppina Befani la delega all’associazionismo ambientale.

“Questo incarico – si legge in una nota dell’ente di via Garibaldi – scaturisce a seguito di un approfondito lavoro già in programma sulle pinete e sui terreni gestiti dall’Ente per la tutela del patrimonio collettivo. La Consigliere Befani collaborerà con l’Assessore all’Ambiente Alessandro Sacripanti, che già da tempo porta avanti varie attività per la corretta gestione e tutela delle aree di raccolta dei prodotti del sottobosco e dei tartufi. Sul tema il Vicepresidente Alberto Tosoni ha tenuto a sottolineare l’importanza del lavoro dei due colleghi Befani e Sacripanti, già da oggi impegnati ad arricchire il programma di tutela e gestione ambientale. Con l’occasione sarà anche istituito un registro per il controllo delle presenze nelle nostre pinete, affinchè si abbia la giusta misura a tutela dell’ambiente”.