Tarquinia. Successo per la donazione di sangue, raccolte 30 sacche

TARQUINIA – Grande successo per la raccolta straordinaria di sangue organizzata a Tarquinia dalla locale sezione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue. Grazie all’intervento dell’autoemoteca dell’Avis provinciale, che ha sostato questa mattina nel piazzale dell’ospedale tarquiniese, sono state raccolte 30 sacche di sangue. Inoltre, ben 150 persone si sono prenotate per le prossime donazioni, tanto che si sta organizzando un’altra mattinata di prelievi, oltre a quella già fissata per il prossimo 24 aprile.

“Sono molto contento – dice Massimiliano Bellini, presidente della sezione Avis di Tarquinia – c’è stata una risposta oltre ogni più rosea aspettativa. Tanti nuovi donatori, di tutte le età, alcuni imparentati tra loro, come una mamma che ha donato assieme alla figlia. Tutto si è svolto in maniera perfetta, nonostante il tempo che è stato necessario per effettuare dei controlli ancora più accurati. Infatti, oltre alla pressione sanguigna e all’emocromo, è stata controllata a ciascun donatore anche la temperatura corporea. Inoltre, i medici sono stati molto scrupolosi e hanno accertato lo stato di salute di ciascun donatore e se c’erano dei sintomi di possibili malattie in atto. Ringrazio tutti – conclude Bellini – perché ha funzionato il sistema adottato, sono state rigorosamente rispettate le distanze e sia il personale sanitario che i donatori sono stati dotati di guanti e mascherine monouso. A causa del Coronavirus questo è un periodo di emergenza – conclude Bellini – ma voglio ricordare che il sangue serve sempre, tutto l’anno.”