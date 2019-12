Tarquinia. Raccolte 13 sacche di sangue

TARQUINIA – Ieri mattina, giovedì 19 dicembre 2019, grazie all’utilizzo dell’autoemoteca provinciale che ha sostato nel piazzale antistante l’ospedale di Tarquinia, l’Avis ha raccolto 13 sacche di sangue.

Positivo il commento di Massimiliano Bellini, presidente della sezione Avis di Tarquinia. “Abbiamo festeggiato bene il Santo Natale – dichiara soddisfatto Bellini – si sono presentati 22 donatori e 19 hanno potuto donare il sangue a chi ne ha bisogno. Donare è un gesto di grande altruismo e in prossimità delle festività natalizie assume un significato particolare. Con l’inizio del nuovo anno sarà possibile donare ancora. Lancio un appello a tutti i cittadini, specialmente a quelli più giovani, a farlo. Colgo l’occasione – conclude Bellini – per fare i miei auguri per le festività natalizie a tutti i tarquiniesi, in particolare agli iscritti all’Avis e ai loro famigliari.”

Prossimamente sarà possibile donare il sangue, sempre con l’autoemoteca, nel piazzale antistante l’ospedale tarquiniese, il 20 gennaio, 16 febbraio, 22 marzo e 18 aprile 2020.