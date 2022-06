TARQUINIA – “Prosegue l’eliminazione del verde dalla città di Tarquinia! E per fortuna che eravate ‘ambientalisti’…” Così in una nota congiunta M5S Tarquinia, PD Tarquinia e Autonomi di Sinistra che sferrano un nuovo attacco all’indirizzo dell’Amministrazione Giulivi.

“A quanto apprendiamo – prosegue la nota – questa amministrazione si appresta a progettare con un incarico da 20.000€ un’altra area parcheggio in Viale Igea (di fronte all’ospedale), elimineremo così l’unica aiuola rimasta? Nella quale sono peraltro a dimora alberi secolari, esattamente come fatto – tempo fa – con la sua “gemella”, con il solo risultato di aver recuperato una manciata di posti auto resi a pagamento. Centro storico, periferie, Lido: stiamo assistendo ad un vero e proprio massacro ambientale, senza alcun criterio, e che non è possibile tollerare. Per questo motivo intraprenderemo ogni iniziativa utile nei confronti degli organi competenti atta ad impedire il proseguimento di questo scempio. Come prima cosa presenteremo una mozione al prossimo consiglio comunale con la quale impegniamo questo sindaco e questa amministrazione a non toccare l’attuale assetto del verde, garantendo che tale rimanga la zona individuata. Riteniamo che per decisioni che hanno così grande impatto sull’organizzazione cittadina non si possano ignorare i contributi e le posizioni della minoranza. Tantomeno può proseguire la farsa di una maggioranza che sembra trincerarsi dietro le decisioni dei singoli: i consiglieri si prendano le proprie responsabilità ed abbiano seriamente il coraggio di dire NO a questo continuo maltrattamento di Tarquinia! Parcheggi al posto delle poche aree verdi di Tarquinia: la remissione è certa”.