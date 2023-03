Tarquinia. Ortensie e gardenie con la CRI per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla

TARQUINIA – La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia informa la cittadinanza che questo fine settimana scenderà in piazza come tutti gli anni per aiutare l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione (FISM Onlus) con la vendita di “Gardensia”.

L’intero ricavato della vendita di Ortensie e Gardenie servirà per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica di questa terribile malattia neurodegenerativa.

Vi aspettiamo quindi numerosi sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30 presso il Piazzale Europa, mentre il giorno 8 marzo la vendita si sposterà presso la sede CRI dell’Ospedale in viale Igea dalle 16:30 alle 18:00 e presso la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Sala Sacchetti, Palazzo dei Prìori in via dell’Archetto n.4 in occasione della Venticinquesima “Festa della Donna e della Poesia” dalle ore 16:30.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia ringrazia anticipatamente tutti i volontari e le persone che daranno un contributo per questa giusta causa e ringrazia in particolar modo la Presidente della STAS Alessandra Sileoni e la curatrice dell’evento “Festa della donna e della Poesia” Prof.ssa Lilia Grazia Tiberi.