Tarquinia. On line il nuovo sito internet: ora è possibile di promuovere la città attraverso dei Virtual Tour

TARQUINIA – “Tremila anni di storia, il Patrimonio Unesco e medievale presenta il nuovo sito di “Tarquinia Turismo”. Gentilissima, fatta proprio con grazia, con l’orgoglio della perfezione in tutto… Chiese, torri, campanili, case gentilizie, archi, logge e piazze, ogni cosa rispondeva ad un leggiardo principio di armonia. ” È con queste parole di Cardarelli che l’Amministrazione comunale presenta il nuovo sito turistico della di Tarquinia, che si articola proprio di queste sue proprietà uniche.

Al nuovo sito “Tarquinia Turismo” si aggiunge il VrCity, strumento innovativo già presentato nei giorni passati, che mette online la cittadina etrusca e la rende accessibile da ogni parte del mondo e su ogni device. Come? È semplicissimo, basterà cliccare sul link e dal proprio dispositivo sarà possibile visitare Tarquinia in un modo del tutto nuovo, magari stando comodamente sul divano. Una strategia voluta dall’Amministrazione comunale per creare una soluzione rivolta alle scuole e al turismo digitale.

“Un modo nuovo per avvicinare il pubblico di tutto il mondo al patrimonio Unesco di Tarquinia volando sulla storia e sul territorio. Il covid ci sta obbligando a mettere in campo nuove metodologie e nuovi strumenti di promozione, per questo con aziende qualificate abbiamo considerato il 2020 come l’anno Zero da cui ripartire per costruire una nuova idea di promozione turistica, legata appunto anche agli effetti dell’epidemia. Il turismo di prossimità è in crescita e prima o poi ripartirà anche quello internazionale, vogliamo offrire l’opportunità di far scoprire al mondo cosa c’è a Tarquinia, e questo è solo l’inizio. Speriamo di riprendere presto il progetto del Sea Trade e stiamo lavorando con altri comuni della Tuscia e del Litorale Laziale al bando della Regione Lazio per le nuove destinazioni turistiche”, dichiarano in una nota il Sindaco Giulivi e l’Assessore Tosoni.

VrCity sarà possibile visitarla anche attraverso computer, tablet, smartphone e lim. Inoltre ha anche l’opzione in Realtà Virtuale, tecnologia che sta entrando sempre di più nelle nostre case, basterà infatti un Visore VR per intraprendere un viaggio virtuale, passeggiando per le vie della cittadina etrusca e entrando alla scoperta di tutti i meravigliosi luoghi che custodisce Tarquinia.

L’amministrazione invita inoltre gli operatori e le aziende che riscontrano eventuali incongruenze ad inviare eventuali modifiche all’indirizzo email: info.turismo@tarquinia.net

Oppure scrivere direttamente nella sezione CONTATTI.