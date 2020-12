Tarquinia. Mondo scolastico in lutto: è morta la Prof.ssa Stefania Giorgi

TARQUINIA – Il mondo scolastico di Tarquinia perde un’altra colonna portante, la Professoressa di matematica Stefania Giorgi, storica docente dell’IIS “Cardarelli”.

“Mi stringo al dolore dei famigliari e di tutte le persone a lei care – dichiara il Sindaco Alessandro Giulivi – La notizia di ieri ha sconvolto la città in questo ultimo giorno di un 2020 che non ha risparmiato dolore e sofferenza. Tante sono le generazioni con cui si è confrontata e con tutti ha avuto la capacità di lasciare un segno. Gli attestati di stima apparsi sui social, i ricordi dei suoi allievi e dei colleghi, hanno confermato quello che la professoressa Giorgi è stata per questa comunità: un’insegnante, un punto di riferimento, un’amica sempre presente in tutti gli appuntamenti importanti della vita degli studenti e dei colleghi. Siamo in tanti oggi a ringraziarla per la sua missione, sempre compiuta con autenticità e totale devozione. Arrivederci Stefania, insegnante del valore infinito di umanità”.