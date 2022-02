Tarquinia. M5S: “Il sindaco pianti gli alberi invece di tagliarli”

TARQUINIA – “Nel comune di Tarquinia invece che piantare nuovi alberi si procede all’abbattimento, invece di creare spazi verdi con nuove piante, una motosega passa da tempo ad eliminare alberi su tutto il territorio”.

Lo dichiara in una nota il Movimento Cinque Stelle Tarquinia. “Riteniamo che questa non sia la soluzione per creare una Tarquinia più green e sostenibile – proseguono i pentastellati – Al mare sono stati tagliati più di 20 alberi cambiando radicalmente l’aspetto di Viale Andrea Doria. La stessa sorte toccherà anche agli alberi di fronte all’Ospedale, dove si sta realizzando un nuovo parcheggio. Il Comune per la realizzazione di una relazione, censimento delle piante e loro abbattimento, ha speso più di 22.000 euro stabilite nella determina n° 1710 del 28-12-2021. Abbiamo chiesto di vedere la relazione e capire come mai si sia proceduto al taglio delle piante e se altre subiranno lo stesso destino. Oltre a questo abbiamo inoltrato la richiesta per partecipare al bando “Ossigeno” della Regione Lazio e ricevere un finanziamento a fondo perduto per progetti di piantumazione di nuovi alberi e arbusti su aree pubbliche o ad uso pubblico”.

“Intanto – aggiungono – la nostra mozione “Un albero per ogni nato” dove chiedevamo l’attuazione della legge 113/1992 giace ignorata da dicembre 2020, nonostante la maggioranza si fosse impegnata a metterla in atto a breve con un nuovo regolamento del verde pubblico. Riteniamo che in questo momento storico dobbiamo, come amministratori, dare il segnale di un vero cambiamento di rotta perché l’unica direzione giusta è la strada green per noi e per le generazioni future”.