Tarquinia. L’opposizione chiede un consiglio comunale straordinario sul futuro dell’Ospedale

TARQUINIA – Un consiglio comunale straordinario sul futuro dell‘Ospedale alla presenza della dirigenza territoriale della Asl. Lo hanno chiesto i consiglieri comunali di minoranza Arianna Centini, Manuel Catini, Sandro Celli, Enrico Leoni e Andrea Andreani, con l’intento di “conoscere la reale situazione ma soprattutto la programmazione futura del nostro nosocomio”.

“Nelle ultime settimane – affermano i cinque Consiglieri – sembra crescere la preoccupazione da parte dei cittadini sulla situazione in cui versano alcuni reparti dell’ospedale della città di Tarquinia, punto di riferimento sanitario che racchiude sotto di sé un bacino di utenza molto esteso. Sentiamo il dovere istituzionale di avanzare questa richiesta all’amministrazione e discuterne nel contesto del consiglio comunale, quale massimo organo di rappresentanza di tutti i cittadini e per questo riteniamo fondamentale, in quella occasione, la presenza della direzione strategica della ASL”.