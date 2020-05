Tarquinia. Interrogazione consiliare del M5S su circolazione e sosta nel centro storico

TARQUINIA – Interrogazione consiliare del Movimento Cinque Stelle in merito all’ordinanza che disciplina in modo nuovo e fortemente restrittivo la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro storico. Un provvedimento che il capogruppo Andrea Abdreani definisce “una operazione solo burocratica, senza coinvolgimento alcuno con la cittadinanza”.

“Con nostro stupore però – rileva Andreani – l’argomento non compare all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per lunedì 1° giugno, alle ore 8:30. Come ormai sempre più frequentemente capita, il M5S anche stavolta si è fatto carico, con un’azione urgente, di raccogliere e portare la questione in consiglio comunale, sede deputata e sovrana per discutere e decidere temi che esulano dalla quotidiana gestione amministrativa e incidono fortemente sulla vita e sull’economia della nostra città. Così ieri, al fine di suscitare un dialogo costruttivo tra i rappresentanti dei cittadini, abbiamo inviato un’interrogazione urgente per il giorno del consiglio. Per noi un centro storico alleggerito da un traffico che troppo spesso mette il pedone in secondo piano è una priorità, è una cura necessaria. Occorre però formare una volontà collettiva ascoltando tutti e soprattutto facendo tesoro dei troppi tentativi fatti in passato con una certa incompetenza, perché non basta mettere bene i segnali stradali per dire che è stata trovata una buona soluzione. Riteniamo che il sindaco debba confrontarsi e raccogliere i contributi dei suoi concittadini, utili per generare un miglioramento, per Tarquinia e per un futuro prosperoso”.