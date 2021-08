Tarquinia. Il PD: “Il trenino turistico è un fallimento celebrato dall’amministrazione Giulivi”

TARQUINIA – “Questa amministrazione, con le dichiarazioni in consiglio comunale sul trenino turistico, ha toccato vette di rara comicità, che ritenevamo del tutto inarrivabili. Purtroppo invece siamo ormai abituati a rivedere al ribasso ogni nostra più basilare aspettativa”.

Inizia così una nota del circolo locale del Partito Democratico, che parla di autentico “fallimento” del trenino turistico.

“Ricapitoliamo: il trenino turistico è un investimento da 340.000 €, più ulteriori 85.000 € già stanziati – evidenziano dal PD – Sull’opportunità dell’investimento in sé ci eravamo già espressi a tempo debito, non cambiamo opinione e confermiamo che, per noi (e per buona parte della cittadinanza), altre priorità, specie nel particolare momento storico che stiamo vivendo, potessero essere affrontate con quei 425.000 €, che invece sono stati letteralmente buttati per il mezzo di locomozione più imbarazzante e impopolare della storia. Oggi apriamo un nuovo capitolo, perché dall’ultimo consiglio comunale apprendiamo che da stime (probabilmente a dir poco ottimistiche) da questa astuta mossa dell’amministrazione Giulivi il comune incasserà (forse, approssimativamente, vedremo…) 25.000 € annui. Il che equivale a dire non solo che il servizio non si ripagherà mai, ma che addirittura avremo sprecato, a quanto pare allegramente ed in serenità, 60.000 € all’anno. Siamo senza parole. Per giunta, e per non farci mancare nulla, tengono a sottolineare che a loro (ed unicamente a loro) non risultano lamentele riguardo al servizio: probabilmente vivono in un paese diverso dal nostro, o parlano poco con le persone. Che dire, questa amministrazione non perde occasione di lasciarci ‘di ghiaccio’. Probabilmente, visto l’andazzo, ci diranno che lo fanno per alleviarci queste calde giornate estive”.