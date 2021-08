Tarquinia. Il Codacons lancia una petizione per riaprire il Cinema Etrusco

TARQUINIA – Il Codacons lancia un appello, in primis al sindaco di Tarquinia e al patron della Sampdoria Massimo Ferrero – che nei giorni scorsi ha annunciato la volontà di aprire una scuola calcio in città – e poi a tutti i cittadini della zona, per fare in modo che il Cinema Etrusco di Tarquinia riapra.

“La struttura, infatti – si legge in una nota del Codacons – non risulta oggi in funzione: in questo modo la cittadinanza perde uno degli ultimi svaghi rimasti, e il danno è particolarmente grave dopo i lunghi mesi di pandemia, in un contesto che già scarseggia in fatto di intrattenimenti e divertimenti. Ad Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia, e a Massimo Ferrero, che da amante del cinema, potrebbe respirare il desiderio di salvare una piccola realtà locale, magari utilizzandola anche per le lezioni video della nuova scuola calcio, l’appello più pressante a mobilitarsi, a tutela della collettività e del suo diritto alla cultura e all’intrattenimento”.

L’Associazione raccoglie le firme di chiunque intenda opporsi a questa ennesima perdita culturale: collegandosi alla pagina https://codacons.it/cinema-etrusco-firme/ i cittadini possono manifestare la propria volontà di vedere in funzione il prestigioso cinema.