Tarquinia. Giulivi: “Off shore: tutela ambientale e paesaggistica del litorale”

TARQUINIA – “Il Comune di Tarquinia, interessato da una massiccia presentazione di istanze per impianti di energia da fonti rinnovabili, come molti Comuni nel Lazio, ha attuato una politica tesa a regolamentare il fenomeno ed a mitigarlo, in considerazione di preminenti interessi territoriali, paesaggistici e turistici, nonché al fine di lasciare spazio anche ad altre attività rilevantissime che sono espressione della comunità e dell’imprenditoria locale. In questa politica lungimirante ed innovativa va inquadrata la rilevanza delle opposizioni espresse dal Comune nei confronti di due giganteschi parchi eolici off shore, la cui dimensione rischia di ledere la valenza ambientale e paesaggistica del litorale e delle attività che sono ad esso connesse”.

A parlare è il Sindaco Alessandro Giulivi, che aggiunge: “A fronte della posizione del Comune, tutte le autorità competenti in questa materia si sono finalmente attivate dando risalto alle considerazioni espresse, e così aprendo la strada ad una nuova valutazione del fenomeno ed al rispetto delle prerogative del nostro territorio. L’auspicio è che quei progetti vengano fermati e dimensionati ad un più coerente utilizzo del nostro mare”.