Tarquinia. Giulivi: “Contrari al biometano a Civitavecchia”

TARQUINIA – “Come Sindaco di Tarquinia, esprimo la forte preoccupazione relativa al progetto della società Ambyenta Lazio S.P.A. che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, nell’area industriale del Comune di Civitavecchia, in zona Monna Felicita”.

Lo dichiara il Sindaco Alessandro Giulivi, che aggiunge: “Assumiamo una posizione in piena coerenza con quanto avevamo già fatto in occasione dell’ipotesi di altri mega impianti impattanti per il territorio – Per noi la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini sono priorità assolute. Ritengo che i nostri Territori, non possano subire dall’alto altre imposizioni di questo genere, scavalcando le amministrazioni comunali e quanti risiedono e vivono i territori coinvolti. Per salvaguardare il futuro di questo territorio, sarà necessaria non solo la convinzione dei Sindaci, ma anche e soprattutto l’aiuto di tutto il comprensorio, per dire no ad un impianto di Biometano che dichiara una capacità massima produttiva di 100.000 t/a di rifiuti organici, un impianto abnorme per il nostro comprensorio fragile e già esposto all’impatto di altri impianti di produzione energetica, non ultimo quello della centrale a carbone di TVN.”