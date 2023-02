Tarquinia. Giulivi a Paterna: “Una vittoria elettorale che nasce dalla passione per la nostra terra”

TARQUINIA – Dal Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi riceviamo e pubblichiamo:

“Porto i miei complimenti per gli importanti risultati elettorali ottenuti in queste regionali, all’Onorevole Mauro Rotelli, per il suo sostegno, ed ai neo eletti Daniele Sabatini e Valentina Paterna. I miei ringraziamenti vanno a chi ha promosso i nostri candidati in questa intensa corsa elettorale, al circolo Fratelli D’Italia di Tarquinia, e a tutti coloro che hanno scelto di unirsi a noi, accompagnandoci in questa avventura che ci ha portati a conseguire un risultato tanto soddisfacente.

La mia partecipazione va, in special modo, a Valentina Paterna, che entra in consiglio regionale per la prima volta, e la cui vittoria vede nascere le sue premesse proprio qui, a Tarquinia, nelle fila del consiglio comunale e nel circolo locale di Fratelli D’Italia, di cui era già coordinatrice.

Ci sono il lavoro e l’amore di Valentina per la nostra terra, dietro questa vittoria. Ci sono le fondamenta di un impegno politico, ed umano, prima di tutto. C’è il profumo dei luoghi in cui è cresciuta, ad aver mosso l’intuizione politica prima, e la voglia di mettersi a disposizione del proprio territorio poi. Per offrire un contributo nuovo, un’idea che vada oltre, un’energia in più. C’è un sentimento di condivisione di progetto e visione insieme, per un futuro più rassicurante per tutti. C’è la voglia di dare una spinta per varcare gli orizzonti delineati dalla politica fin qui raccolta e raccontata. C’è il tendere le orecchie verso i cittadini della Tuscia, che parlano, si raccontano e meritano di essere ascoltati.

Si tratta di una vittoria elettorale che costituisce un’opportunità concreta di crescita per contribuire a provocare un’evoluzione già in essere per la Città di Tarquinia e per tutta la provincia di Viterbo. Con uno sguardo deciso e fattivo, concentrato in primis nel miglioramento della sanità, delle infrastrutture, del sociale e dello sviluppo agricolo, di cui la nostra terra vive e si nutre, grazie alla sua ricchezza e alla sua abbondanza produttiva.

È un programma intenso quello che aspetta la neo eletta consigliera regionale. La pianificazione attiva di un lavoro ambizioso, che porterà ai territori del Viterbese un valore aggiunto reale e tangibile e una risposta concreta alle istanze dei cittadini, finalmente portate avanti da una figura attenta, sensibile e di grande competenza.

Sono l’apertura mentale, la sensibilità di cuore e la passione verso quelli che condividono il suo percorso e la sua visione, a muovere Valentina.

Il mio augurio, quale Sindaco di Tarquinia, è per un avvio favorevole ed agile come consigliere regionale, che dia inizio alla concretizzazione di un programma importante e completo, volto a mettere in luce un territorio meritevole e già pronto per essere valorizzato e incoraggiato nelle sue risorse e nelle sue unicità, perché possa finalmente emergere con i suoi tratti distintivi, quando favorito da una base reale di sostegno istituzionale”.

Alessandro Giulivi – Sindaco di Tarquinia