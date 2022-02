Tarquinia. Fratelli d’Italia entra in maggioranza con il neo Assessore Alberto Riglietti

TARQUINIA – Si allarga la maggioranza del sindaco Giulivi con l’ingresso in Giunta di Alberto Riglietti, medico e Consigliere di Fratelli d’Italia, pronto ad essere delegato dal Sindaco Giulivi a diventare Assessore.

E’ quindi di nuovo ricomposta una giunta a 5, in cui all’assessore Sabino Alberto Riglietti verranno delegate le seguenti materie: Sanità – Servizi Sociali – Disabilità, diritto alla libertà di movimento ed accessibilità – Politiche per la casa – Sportello Salute Benessere dei cittadini, della famiglia e imprese.

A parziale rettifica di quanto previsto con i precedenti decreti sopra citati verranno di modificate anche le deleghe attribuite al Vice Sindaco, come di seguito indicato: Vice Sindaco, Assessore Patrimonio e Demanio Marittimo Economia del Territorio e Sportello Europa. Materie delegate: – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune e dei Beni Demaniali – Federalismo Demaniale – Federalismo Demaniale Culturale – Demanio marittimo Agricoltura Commercio Artigianato – Politiche del lavoro – Sportello Europa – Trasporto Pubblico Locale.

Il neo Assessore Riglietti dichiara: “Il mio percorso in giunta inizia qui, ma il mio impegno politico e sociale parte da lontano. In questi anni ho condiviso alcune scelte dell’amministrazione e mi sono opposto quando non condividevo cercando di costruire proposte concrete per questa città. Da oggi inizia una nuova stagione politica per il partito di Frattelli D’Italia e per ciò che potremo fare a fianco dei cittadini. Ringrazio il Sindaco Alessandro Giulivi per la fiducia e per le deleghe assegnatemi in cui la mia competenza e la mia esperienza spero dia il risultato atteso. Sono pronto a fare squadra con il resto dei componenti della maggioranza e ad ascoltare e valutare con loro le proposte ed i progetti che nasceranno per lo sviluppo della città”.

Con l’ingresso in giunta del Dottor Riglietti entrerà in consiglio Valentina Paterna, anche lei del gruppo Fratelli D’Italia.