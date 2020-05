Tarquinia. Forza Civica: “Perché negare l’attività ai tartufai hobbisti?”

TARQUINIA – “A Tarquinia ci sono aree di uso civico indicate per la raccolta dei tartufi; per questo ci si chiede perchè non permettere a chi si diletta nella raccolta hobbistica di tartufi di svolgere tale attività, che, al di là dell’azione di ricerca e raccolta, costituisce di fatto anche un esercizio motorio”.

A parlare è la lista Forza Civica, che ricorda come la ricerca di tartufi sia svolta in solitaria con l’ausilio di un cane e, quindi, “rispecchi le prescrizioni normative”; inoltre il cane da tartufo necessita di allenamento specifico.

“Ecco perchè – si legge in una nota stampa – lo scorso 5 Maggio il nostro rappresentante di Forza Civica Alberto Tosoni aveva scritto all’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati per chiedere che venisse permesso ai tartufai hobbisti di operare. Oggi abbiamo appreso che anche Asso Tartufai ha giustamente avanzato tale richiesta, così come nei giorni scorsi il consigliere regionale Valerio Novelli. Ci auguriamo che in futuro ci sia una maggiore attenzione, da parte di chi si occupa di agricoltura, per chi si dedica alla raccolta dei prodotti del sottobosco”.