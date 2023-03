Tarquinia. Cambiano gli orari di ztl per il centro storico e area di accesso al cimitero monumentale

TARQUINIA – Domenica 26 marzo entra in vigore l’ora legale, le lancette degli orologi si spostano un’ora avanti e cambiano anche gli orari della ZTL per accedere al centro storico di Tarquinia. Come da ordinanza infatti il cambio dell’ora prevederà una modifica dell’orario di accensione dei varchi della ZTL che dalle ore 21:00, orario attuale, verrà anticipato alle ore 19:00 e rimarranno attivi fino alle ore 4:00 del giorno successivo (nei giorni feriali). L’orario estivo resterà tale sino al rientro in vigore dell’ora solare, domenica 29 ottobre.

Rimangono invariati gli orari di apertura e chiusura dei giorni festivi e prefestivi: dalle ore 13:00 alle ore 24:00, per i prefestivi, e h24 per i festivi.

Anche gli orari dell’area pedonale che dà accesso al cimitero monumentale di San Lorenzo subiranno una modifica. A partire dal 1° aprile l’accesso alle auto sarà possibile dalle ore 7:00, orario di apertura del cimitero, e fino alle ore 19:00, orario di chiusura. Questo verrà nuovamente anticipato alle ore 17:00 il 3 novembre, in coincidenza con gli orari invernali di apertura e chiusura del cimitero di San Lorenzo, che saranno a breve unificati con quelli delle ZTL comunali in concomitanza del cambiamento dell’ora solare con l’ora legale.