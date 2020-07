Tarquinia. Attivo da oggi il servizio di Guardia medica turistica

TARQUINIA – Il Servizio di guardia medica turistica a Tarquinia prenderà il via da oggi, sabato 18 luglio, e si protrarrà sino al 31 Agosto.

A darne notizia è il Comune di Tarquinia dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dalla Asl Regione Lazio Viterbo. Saranno 3 al momento le Dottoresse presenti nello studio medico in via Andrea Doria n.18, dotate di un numero telefonico di servizio 349.5192340 per consentire con facilità il reperimento del medico di turno.

La Guardia medica turistica di Tarquinia osserverà apertura dalle ore 8 alle 20 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì.

Il calendario e gli orari potranno essere suscettibili a variazioni che verranno tempestivamente comunicati.

Nelle ore notturne saranno attivi i servizi di continuità assistenziale per le emergenze sanitarie chiamare il 118.

Così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento delle prestazioni rese dalle Guardie mediche turistiche, secondo il tariffario previsto dalla convenzione con il S.S.N.: visita ambulatoriale 15 euro, visita domiciliare 25 euro, 5 euro atti medici ripetitivi (ripetizioni o trascrizione ricetta)

Al fine di agevolare l’accesso agli studi medici da parte dei cittadini, nel rispetto delle norme anti-covid verranno applicate tutte le misure in materia di sicurezza e distanziamento interpersonale.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara il Sindaco Alessandro Giulivi – in un momento di emergenza sanitaria ancora in atto non potevamo quest’anno fare a meno di questo servizio fondamentale per una città turistica come Tarquinia. Ringrazio la Direzione Generale nella persona del Direttore Generale Daniela Donetti, il direttore UOC cure primarie Dottor Giuseppe Cimarello e l’intera struttura della Asl Viterbo. Ricordo inoltre che il servizio di guardia medico turistica è a supporto della guardia medica e del nostro ospedale che nella persona del Direttore Sanitario, il Dottor Pellicciotti Antonio e di tutto il personale non ha mai smesso di dimostrare collaborazione e grande professionalità”.