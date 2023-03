Tarquinia. Al via l’apertura del parcheggio per la necropoli etrusca di Monterozzi

TARQUINIA – Una giornata importante per la Città di Tarquinia, domani sabato 18 marzo, sarà finalmente aperta al pubblico un’area di sosta adiacente la Necropoli di Monterozzi.

Un intervento che si inserisce in un progetto più ampio di recupero e riqualificazione delle aree circostanti l’area della Necropoli e che prevede una serie di opere finalizzate alla valorizzazione del Sito UNESCO.

L’Amministrazione Comunale dichiara: “Al momento abbiamo ritenuto opportuno anticipare l’apertura dell’area di sosta per far fronte all’emergenza del parcheggio spontaneo che si verifica presso Via Monterozzi, agevolando così la circolazione delle auto e decongestionando di conseguenza il flusso del traffico. Questo per mettere subito in sicurezza i pedoni, anche in previsione della bella stagione, che attira ogni anno migliaia di turisti e studenti in gita scolastica. Si tratta di un primo passo verso un progetto più ampio, al quale stiamo lavorando già da tempo, e che prevede la creazione di un parco organico con un sistema di percorsi ciclabili e pedonali di raccordo con il circuito stradale urbano. Questo includerà la creazione di una rotatoria per facilitare le manovre di ingresso e uscita dal parcheggio della Necropoli e dalle aree di ristoro. Diamo così avvio al nostro progetto di riqualificazione e ricongiunzione della città con la Necropoli e, di conseguenza, alla messa in sicurezza di queste aree”.