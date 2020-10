Tarquinia. Al via la ricerca di nuove comparse per il secondo film girato in città in poche settimane

TARQUINIA – Tarquinia torna a essere meta apprezzata di produzioni cinematografiche e la città, in questo inizio autunno, vive il fervore delle troupe che anima le sue vie e i suoi scorci. E che coinvolge, in varia maniera, anche i suoi abitanti. Tarquinia Film Office Aps informa che è aperta la ricerca di Comparse per il film “Brado”, che vede come regista e interprete principale Kim Rossi Stuart.

Per un paio di giornate si cercano una trentina di comparse, uomini e donne tra i 20/50 anni. Trattamento economico sindacale e pre-test Covid in strutture convenzionate. Non è previsto nessun casting in presenza, la selezione avverrà con candidature via mail che dovranno giungere all’indirizzo bradofigurazioni@gmail.com specificando nell‘oggetto la parola TARQUINIA.

Il film racconta la storia di Tommaso, un giovane lavoratore edile specializzato nell’edilizia acrobatica. La routine della sua vita viene interrotta da una chiamata in cui sua sorella lo avverte che il padre ha avuto un incidente a cavallo e si è fratturato un braccio. Tommaso, seppur recalcitrante, decide di andare dal padre per capire le sue condizioni. La convivenza obbligata fra i due li porterà a confrontarsi sul loro rapporto e a cercare un nuovo equilibrio. Tutto sembra finalmente procedere per il meglio quando un evento improvviso sgretolerà questa unione, lasciando però ad entrambi lo spazio per dimostrarsi diversi come uomini e come padre e figlio.

Il Sindaco Alessandro Giulivi che ha recentemente incontrato la produzione mostra soddisfazione, ribadendo la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare per ospitare nuove produzioni.

“La partnership tra L’assessorato alla Cultura e Tarquinia Film Office si sta mostrando preziosa, da questo punto di vista, e siamo certi che la città possa diventare meta con ancora maggior frequenza di troupe impegnate nella produzione di film” conclude l’Assessore Martina Tosoni.