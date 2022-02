Tarquinia. Al via il corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

TARQUINIA – La Croce Rossa Italiana cerca nuovi volontari per rispondere alle necessità dell’area di Tarquinia. Il corso di formazione inizierà il 21 febbraio. La parte teorica sarà svolta online, mentre quella pratica e i relativi esami saranno in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19. Il corso è valido se si è raggiunto l’80% della frequenza e se si è superato l’esame finale. Per le norme anti Covid-19, il numero massimo dei partecipanti è limitato a 25 e sarà data la precedenza a coloro che abitano o lavorano a Tarquinia o nelle zone limitrofe, come Montalto di Castro. I principali argomenti del corso saranno la storia, i principi, i valori e la specificità dell’associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e della sua azione; diritto internazionale umanitario; primo soccorso e manovre salvavita; salute e sicurezza; orientamento ai servizi.

“Tutti possono diventare volontari – dichiara la CRI Comitato di Tarquinia -. Le uniche cose richieste sono quella di avere a disposizione del tempo da dedicare al servizio e avere più di 14 anni di età. Il nuovo volontario potrà svolgere tutte le attività che non necessitano di uno specifico percorso formativo, previa valutazione dell’idoneità psico-fisica. Lo svolgimento delle altre attività (quali il servizio in ambulanza o la Protezione Civile) è subordinato alla frequenza di specifici corsi abilitanti”.

Per effettuare la richiesta di iscrizione al corso, sarà necessario registrarsi sul portale https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/, fornendo i dati richiesti. Il termine ultimo per iscriversi è il 16 febbraio e l’iscrizione è da intendersi conclusa, quando l’app GAIA (Gestione Avanzata ed Integrata dell’Anagrafica) invierà una mail di conferma alla vostra richiesta di partecipazione. Per informazioni e assistenza per l’iscrizione è possibile inviare una mail a tarquinia.soci@lazio.cri.it.