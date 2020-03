Tarquinia. Aggiornamento misure preventive Covid-19

TARQUINIA – “L’operazione di contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica è oggi un obbligo e un dovere di ogni cittadino”.

Così in una nota il sindaco di Tarquinia Giulivi che spiega le ulteriori iniziative messe in campo dell’Amministrazione volte sia al rispetto delle regole stabilite dal governo, che ad aiutare i cittadini bisognosi di un supporto: “Abbiamo provveduto a comunicare alla Regione Lazio l’apertura del C.O.C. Centro Operativo Comunale, attivato dal Sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; ad instituire un numero verde 800088307 per soddisfare le richieste dei cittadini attivo H24 a partire già da questa sera alle ore 20.00; coinvolgere la Protezione Civile Comunale, Aeopc e le associazioni di volontariato per assistere la popolazione”.

“Il numero verde – aggiunge – è solo ad esclusivo utilizzo dei cittadini di tarquinia, istituito come aiuto e supporto alla popolazione e non si sostituisce in alcun modo ai numero verde del servizio sanitario nazionale e regionale. Continueremo ad informarvi in merito a qualsiasi aggiornamento ed evoluzione sull’emergenza COVID-19″.