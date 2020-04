TARQUINIA – Accesso agli orti ad uso domestico non consentito. Da Alberto Tosoni (Forza Civica) arriva l’informazione di quanto posto in atto: “Già da diversi giorni abbiamo scritto alle Istituzioni chiedendo chiarimenti sulla possibilità per i cittadini di curare orti e terreni ad uso familiare (possibilità a quanto pare non consentita) ovviamente con le dovute restrizioni (non più di un membro a famiglia, non più di una volta al giorno). E’ chiaro che le misure stringenti messe in atto dalle Istituzioni vadano rispettate, e che la priorità sia la salute pubblica, però quella degli orti è una questione sentita a Tarquinia, e già vari cittadini ci hanno chiesto delucidazioni. Ricordiamo che gli orti svolgono funzioni importanti: dalla cura del territorio al proseguimento della cultura contadina e delle tradizioni tipiche, sino al contributo al sostentamento delle famiglie e ad aiutare a rimanere in salute, con una sana attività fisica, chi vi si dedica”.

“Confidiamo davvero – aggiunge Tosoni – che a seguito delle varie richieste che abbiamo fatto possa giungere una apertura in tal senso, anche perchè il mese di aprile, che stiamo vivendo, è fondamentale per le semine ed altri trattamenti che condizioneranno in maniera determinante i raccolti estivi. Gli orti sono inoltre parte della nostra cultura e tradizione e in questo momento delicato possono giocare un ruolo funzionale anche al mantenimento dei nuclei familiari. Speriamo davvero in una risposta dalle Istituzioni”