Tarquinia, 29 e 30 settembre due giorni dedicata alla birra artigianale

TARQUINIA – Inserita nell’ambito della rassegna Panperfocaccia – Sapori nati nella Tuscia, l’iniziativa si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 settembre, dalle 21, all’Alberata Dante Alighieri con il contributo di Regione Lazio – Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio), la città etrusca è pronta a ospitare la due giorni tutta dedicata alla birra artigianale e ai birrifici del Viterbese e del Lazio. Lungo la via che da piazza Giacomo Matteotti porta al belvedere con vista sulla valle del Marta, dieci birrifici proporranno le loro birre artigianali, con degustazioni di bionde, rosse e nere d’eccellenza.

I birrifici

A rappresentare la Tuscia, Free Lions Beer, di Tuscania, Hilltop Brewery, di Bassano Romano, Birrificio Itineris, di Civita Castellana, Terre di Faul e Birra Buran, di Viterbo; dalla provincia di Roma arrivano Vento Forte, di Bracciano, Ritual Lab brewing&growing, di Formello; per la Capitale c’è Negozio Monastico Abbazia Tre Fontane; da Latina viene Eastside.

Degustazioni guidate

Le birre proposte per il festival saranno al centro di due degustazioni guidate che avranno luogo in piazza Giacomo Matteotti: la prima sarà tenuta venerdì 29 settembre, alle 20,30, da Roberto Muzi, docente degustatore e consulente brassicolo; la seconda, sabato 30 settembre, alle 19,15, sarà a cura del relatore Fisar Dante Palombi.

Musica

Non poteva mancare tanta buona musica, con il belvedere dell’Alberata Dante Alighieri a fare da palcoscenico: venerdì 29 settembre, alle 21,30, si esibirà il duo Pietro Paolacci feat Simone Gianlorenzi, che lascerà poi spazio a un dj set; sabato 30 settembre, alle 21,30, sarà la volta degli Assenzio, Queen tribute band menzionata dal sito ufficiale Queen World Fan Club, cui seguirà un dj set.

Patrocini e collaborazioni

La manifestazione Panperfocaccia – Sapori nati nella Tuscia, in cui è inserita la due giorni della birra artigianale, vede la collaborazione della Pro loco Tarquinia, dell’associazione culturale Viva Tarquinia, dell’”enogastronomo con il cappello” Carlo Zucchetti, di Slow Food Costa della Maremma Laziale e del biodistretto Maremma etrusca e Monti della Tolfa

Informazioni

Le degustazioni guidate avranno un costo di 5 euro ed è necessaria la prenotazione chiamando allo 0766 849282 o scrivendo all’email turismotarquinia@gmail.com. Per i “beer lover” saranno disponibili due diversi biglietti: il ticket da 18 euro per cinque degustazioni e quello da 10 euro per due degustazioni. Le casse saranno posizionate in piazza Giacomo Matteotti e a metà dell’Alberata Dante Alighieri.