Si apre la stagione invernale, novità al Marina di Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Le vacanze estive sono giunte al termine. Un’estate che ovviamente si è portata dietro gli strascichi di mesi difficili dovuti alla pandemia da COVID-19. Ma, nonostante tutto, il porticciolo di Santa Marinella, nel rispetto delle misure di contenimento Covid e con i sui servizi è riuscita anche quest’anno ad assicurare ai propri diportisti e agli ospiti provenienti da altri porti, sia nazionali che internazionali, un servizio che la Porto Romano Spa definisce “pressoché impeccabile”.

“Ciò – spiegano dalla stessa società che gestisce il porticciolo – grazie anche alle attività commerciali presenti nel Marina che, oltre ad offrire una degustazione di pietanze di prodotti locali, hanno dato il loro contribuito promuovendo spettacoli musicali e concerti allietando cosi le serate dei frequentatori del porto. Grazie anche alla scuole vela che con i corsi estivi riescono a coinvolgere grandi e bambini ed avvicinare sempre più persone al mondo della barca e conoscere ed approfondire il settore della nautica. Non scordiamoci poi delle altre iniziative e di grande successo quali, la passeggiata in bicicletta, i motoraduni, i raduni di auto d’epoca e di lusso, proposti principalmente da enti esterni che trovano nel nostro Marina oltre agli spazi, un unico punto di ritrovo con servizi ed accoglienza invidiabili. Queste attività hanno coinvolto sia persone locali che provenienti da altre Citta e Stati promuovendo non solo il nostro Marina ma anche la Città di Santa Marinella. Per ora siamo solo all’inizio del rientro dalle vacanze, ma il Marina di Santa Marinella, il Circolo Nautico Guglielmo Marconi ed i Centri Affiliati FIV sono pronti ad ospitare gli atleti delle nostre zone nonché stranieri che intendono allenarsi nei prossimi mesi e partecipare poi alle numerose iniziative proposte dalle diverse classi veliche quali, este 24, dinghy, meteor, etc”.

Anche per l’inverno 2021/2022 la Porto Romano SpA mette a disposizione di tutti i circoli della IV Zona gli spazi in concessione per consentire gli allenamenti invernali, le veleggiate e le regate, tutto eseguito nel rispetto dei regolamenti FIV e delle norme di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario ufficiale delle regate FIV che prontamente sarà pubblicato sui siti velici ma anche nella sezione attività portuali.

“Queste lodevoli iniziative portano un notevole indotto alle attività portuali e locali ma portano quel giusto movimento che soprattutto nel periodo invernale chiuderebbero la città in un isolamento totale – proseguono dalla Porto Romano Spa – Un grande inizio di campionato velico si è visto nella prima tappa del Circuito Nazionale Classe Este 24 nelle giornate del 25 e 26 settembre, due giornate molto faticose per gli equipaggi, vento dal secondo quadrante che oscillava con raffiche fino a venti nodi ed onda formata. Equipaggi agguerriti sulla linea di partenza, una serie di testa a testa con protagonisti vincitori di titoli italiani. Tra cambio di rotta e di posizioni, battaglie all’ultimo bordo nel più sano agonismo e rispetto delle regole quando la rotazione e l’aumentare del vento ha permesso a Ricca D’Este37 di vincere la tappa e mettere una seria probabile vittoria finale del circuito. Tecnicamente, Santa Marinella è un campo di regata che non delude, dopo tanti anni, nulla è scontato, condizioni diverse, rotazioni, pressioni, portano sano e puro divertimento agli amanti delle classi. Il Marina di Santa Marinella ed il Circolo Nautico Marconi danno appuntamento per il 16 e 17 ottobre per la tappa conclusiva del Circuito Nazionale Este24 ed il 02 e 03 ottobre, in collaborazione con il Circolo Planet Sail di Bracciano, per il campionato europeo classe Melgest 14″.