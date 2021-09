Santa Marinella. Partita la bonifica e la pulizia ordinaria dei fossi

SANTA MARINELLA – E’ partita ieri la bonifica e la pulizia ordinaria dei fossi ricadenti sul comune di Santa Marinella, in previsione delle prossime piogge autunnali. Saranno anche effettuati importanti interventi di consolidamento e messa in sicurezza sui fossi Vignacce (altezza via delle colonie) e Delle Guardiole (in corrispondenza del complesso commerciale Baia di Ponente e più a monte in corrispondenza della discarica di via Perseo), a seguito di cedimento strutturale delle pareti, avvenuto diversi anni fa.

“Con l’occasione si informa anche che entro il mese di novembre saranno attivate tutte le procedure amministrative e tecniche per affidamento lavori sui fossi Ponton del Castrato e Valle Semplice (contributi ministero) – afferma il Sindaco Pietro Tidei – Per il fosso Castelsecco (o Sciatalone) siamo in attesa di autorizzazione della sovrintendenza, sul progetto che prevede oltre ai lavori di messa in sicurezza del tratto sopra la ferrovia, anche la realizzazione di un parco naturale alla foce dello stesso, con importanti modifiche alla viabilità, e dove andremo finalmente a risolvere il pericoloso attraversamento dell’Aurelia da via delle dalie. Mi stupisce il livello della polemica che costantemente il “Comitato 2 ottobre” apre su questa vicenda. Per attivare un finanziamento ed espletare le relative gare non basta il progetto ma servono anche le autorizzazioni in questo caso: PAI, Consorzio di Bonifica, Regione Lazio e Sovraintendenza Archeologica, questo allunga i tempi della realizzazione delle opere a dismisura indipendentemente dalla volontà dell’Amministrazione Comunale. La mia Amministrazione ha le carte in regola. Dopo 30 anni di totale immobilismo abbiamo agito per la pulizia dei fossi evitando i disagi e disastri avvenuti nel passato. Abbiamo agito, abbiamo progettato e stiamo avviando le relative opere con i tempi che la burocrazia ci detta. Per anni l’incuria e l’incompetenza ha regnato sovrana, ora noi stiamo agendo con impegno e professionalità nel dare risposte a questi problemi nel rispetto della norma e della trasparenza. Il tempo, come tutte le cose sarà, darà ragione ai fatti e non alle parole”.