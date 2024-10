Santa Marinella, Parcheggio Ex Fungo: ancora disagi per i cittadini

SANTA MARINELLA – Dal direttivo del Centro Studi Aurhelio riceviamo e pubblichiamo

Non passa giorno che i cittadini di Santa Marinella – soprattutto coloro che si recano in centro per lavoro e per tutte le necessità legate agli uffici che insistono nella zona – non trovino difficoltà nel parcheggiare al Centro. Questa settimana con una ordinanza è stato completamente affittato ad una compagnia cinematografica – ovviamente ignara dei disagi che può creare – che ha lasciato senza alternative chi si è recato a parcheggiare. E’ possibile che non si riesca a comprendere che è doveroso lasciare una porzione di parcheggi liberi per i cittadini? Chi, con quale autorità e con quale criterio adotta queste scelte scellerate? E’ ora di finirla di far manipolare la cosa pubblica – a proprio uso e consumo, da gente che nel proprio orizzonte etico ha solo il pareggio di bilancio, sia esso della Multiservizi o del Comune. I beni comunali sono un tesoro prezioso a beneficio di tutti, non di burocrati che non conoscendo le esigenze di tante persone, giocano a dadi con i parcheggi gratuiti. Tra l’altro, così si dimostra che anche uno spazio per il mercato settimanale sarebbe stato possibile, venendo incontro ad una tradizione centenaria e alle tasche di tante persone che non possono permettersi delle autentiche transumanze fino alla Pirgus. Ma tanto a lorsignori che interessa, loro, la razza padrona, non ha bisogno né di parcheggi gratis, né del mercato per acquisti più economici.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio