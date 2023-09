Santa Marinella, Minghella invita commercianti e titolari locali a regolamentare entro 31 dicembre autorizzazioni occupazione suolo pubblico

SANTA MARINELLA – Il Sindaco Pietro Tidei e il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, in qualità di delegato alle attività produttive, intervengoni per fornire importanti informazioni in merito ai “Dehors”.

“Il prossimo 31 dicembre 2023 – afferma Minghella – scadono le deroghe per le autorizzazioni in merito all’occupazione di suolo pubblico relative ai dehors, inerenti il regolamento approvato lo scorso anno in Consiglio Comunale e che stabilisce, attraverso criteri di particolare attenzione al decoro urbano, le linee guida per l’installazione ed il posizionamento dei Dehors su suolo pubblico, favorendo l’ampliamento esterno dello spazio di lavoro per tutti quei locali interessati perlopiù alla ristorazione. Un’iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione, in special modo nel periodo successivo al Covid, per sostenere e supportare le attività commerciali della città duramente colpite sotto l’aspetto economico durante il momento della pandemia. Invito dunque i commercianti e i titolari dei locali interessati – continua Minghella – a regolamentare il tutto entro il termine stabilito a fine 2023, affinché la programmazione stabilita vada prosegua senza problemi, anche in virtù dell’impegno che la nostra amministrazione sta portando avanti per la riqualificazione del Centro Storico e dell’arredo urbano in generale. L’amministrazione, anche in questo suo secondo mandato intende avviare una politica di sostengo ma anche di sviluppo della piccola imprenditoria. Un aspetto sul quale si è soffermato anche il sindaco Tidei. Il prossimo anno infatti – concludono Tidei e Minghella – sarà decisivo per l’approvazione e la messa in pratica di tutti quegli interventi che stiamo programmando e che andranno a cambiare il volto della città”.