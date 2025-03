Santa Marinella, Lista Civica Io Amo Santa Marinella: “Variante urbanistica scomparsa: maggioranza divisa e nessuna risposta dopo mesi”

SANTA MARINELLA – Dalla Lista Civica “Io Amo Santa Marinella” riceviamo e pubblichiamo

Che fine ha fatto la variante urbanistica che avrebbe dovuto aumentare il verde della città e tutelare alcune aree dalla cementificazione? Una delibera presentata in Consiglio Comunale e poi ritirata all’ultimo minuto perché la maggioranza non aveva i numeri per approvarla. Un fatto che ha segnato un chiaro segnale di debolezza politica e divisioni interne.

“Dopo mesi da quell’episodio, di questa delibera non si sa più nulla. Nessuna data per riportarla in discussione, nessuna spiegazione ufficiale. È evidente che la maggioranza, già fragile, non riesce a trovare un accordo nemmeno su temi cruciali per il futuro della città,” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Se questa variante fosse davvero una priorità, come dichiarato a suo tempo dal Sindaco e dalla Giunta, perché è scomparsa dall’agenda politica? Farà la fine della “Città Capitale dello Sport”? Della “Città del Surf”? Delle tante opere annunciate e mai realizzate?

“Chiediamo che il Sindaco faccia chiarezza. La variante si farà o era solo l’ennesima promessa senza seguito? La città ha bisogno di programmazione e scelte chiare, non di annunci che svaniscono nel nulla,” conclude Marino.

Santa Marinella merita trasparenza e serietà nelle scelte urbanistiche, non equilibri politici precari che bloccano lo sviluppo della città.

Stefano Marino. Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”