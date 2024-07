Vivi il Castello di Santa Severa: 30 serate con ingresso gratuito

SANTA SEVERA – “Vivi il Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, torna sul grande prato ai piedi dell’antica fortezza in riva al mare.

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

“Parte il 31 luglio la stagione estiva del Castello di Santa Severa, con una programmazione di livello – dichiara l’Assessore alla Cultura Simona Baldassarre – tanti artisti animeranno un attrattore culturale di grandissimo pregio, che sarà al centro delle notti d’estate di Roma, della nostra Regione e non solo. Abbiamo pensato un palinsesto estivo in grado di richiamare e intrattenere turisti, residenti, famiglie, giovani e meno giovani. Note e notti magiche illumineranno Santa Severa con una offerta diversificata, che include Lina Sastri, Marina Rei, Briga, Ezio Greggio, ma anche showcooking, il bridge e tante altre novità.

Una programmazione per valorizzare il Castello di Santa Severa, con l’obiettivo di fare sempre più del Litorale Romano e della Etruria meridionale luoghi di richiamo globale, non solo per il turismo di prossimità. Una visione in linea con le ambizioni di questi luoghi e di una Regione che non smette mai di stupirci con le sue bellezze.

Un ringraziamento particolare va agli archivi della Cineteca nazionale e all’Ufficio cinema della Regione Lazio che con la loro collaborazione permetteranno la proiezione di alcuni film con la partecipazione dei protagonisti”.

Un’estate ricca di appuntamenti in uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, un patrimonio di enorme valore storico, artistico e culturale da visitare tutto l’anno anche con le visite guidate e l’offerta culturale del Museo del Mare e della Navigazione antica e del Museo del Castello oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello.

Vivi il Castello di Santa Severa parte mercoledì 31 luglio con Samuel Dj set, pronto ad infuocare la serata con il suo incredibile DJSet di pura elettronica.

Giovedì 1° agosto in programma le suggestioni musicali di Emozioni sotto le stelle del pianista Marco Sensi, sabato 3 arriva Ezio Greggio per ripercorrere i maggiori successi della sua lunga carriera con il tour teatrale “ Una vita sullo schermo”.

Il 2, il 9 e il 13 agosto, In scena sotto le stelle per riscoprire alcuni capolavori del cinema italiano e internazionale in collaborazione con gli Archivi della Cineteca Nazionale. Le “Serate Cinematografiche con Ospiti” saranno accompagnate, dalla proiezione di un film e ciascuna serata verrà aperta da un dibattito con ospiti speciali, registi, attori, sceneggiatori e critici cinematografici che hanno contribuito alla realizzazione del film.

Due serate, il 16 e 27 agosto, prevedono la programmazione di classici d’animazione e saranno dedicate soprattutto agli spettatori più piccoli, allo scopo di offrire loro un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente.

Il 4 è la volta di Tommaso Zanello in arte Piotta che porta sul palco il suo 10 e l’ode tour mentre il 5 agosto il recital Neapolis, il 6 agosto Showcooking con Alessandro Circiello La salute vien mangiando. Il 7 alle ore 21.00 Federica Carta e alle ore 22.00 la band Volo@Planare ripropone lo “storico” repertorio rock e pop dell’artista italiana Loredana Bertè focalizzandosi soprattutto sul periodo ’70-’80. Giovedì 8 appuntamento con il recital “Voce ‘e notte” della poliedrica Lina Sastri, attrice, regista, sceneggiatrice e musicista.

Sabato 10 va in scena lo spettacolo comico di Paola Minaccioni “ Dal vivo sono molto meglio” mentre domenica 11, per gli appassionati della lirica, esecuzioni delle più belle arie delle eroine di Puccini, con il sottofondo delle onde del mare.

Il 14, le più belle colonne sonore dei film di Ennio Morricone, eseguite dalla Xilon Orchestra. Il 15 arriva Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani con il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap con “Una cosetta così”. Il 17 è la volta di Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi il cantautore e rapper consacrato dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Domenica 18 imperdibile la comicità di Antonio Giuliani con Recital e martedì 20, esibizione della banda musicale della polizia di Stato che attraverso il concerto intende promuovere i valori che le donne e gli uomini della Polizia di Stato interpretano nella missione quotidiana, la legalità, la solidarietà, l’amicizia, l’inclusione e soprattutto il rispetto della diversità.

Mercoledì 21, Re Queen Tribute Band. Uno show coinvolgente, unico, accattivante, che spazia dai grandi classici degli anni ‘70, come “Bohemian Rhapsody” e “We are the champions”, ai successi degli ultimi anni, come “I want it all” e “Innuendo”, con un repertorio in costante aggiornamento che tende a emozionare e rendere partecipe il pubblico, parte integrante di ogni concerto

Giovedì 22, torna il Gran Galà della lirica, un viaggio tra i più grandi compositori del melodramma, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini, George Bizet.

Venerdì 23, Metti Una Sera D’estate concerto dell’orchestra Banda Uniti per la Musica e sabato 24 Sergio Caputo, uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano si esibirà con i pezzi più famosi.

Domenica 25, Elena Bonelli in “Elena, Nannarella e Gabriella”. L’attrice e cantante Elena Bonelli racconta e interpreta la storia di due grandi icone della romanità, Gabriella Ferri ed Anna Magnani, attraverso le storie di vita, le canzoni, i successi ma anche la solitudine, l’amarezza e l’infelicità che convivevano con i trionfi e la consacrazione.

Mercoledì 28, Estro plays Genesis Seconds out, una serata fantastica all’insegna della musica dei Genesis che continua ad emozionarci come se fosse la prima volta.

Giovedì 29, il recital Je te vurria parlà, un racconto musicale in chiave acustica che racconta la vera storia delle canzoni napoletane presentato da Piero Marrazzo mentre venerdì 30, Bio, Blind Inclusive Orchestra, la prima realtà sinfonica per musicisti ciechi e ipovedenti che suonano insieme a grandi professori d’orchestra.

Infine, gran finale, sabato 31 agosto con Marina Rei, una delle artiste più complete della scena musicale italiana, in concerto.

Tutti gli eventi in programma sono con ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it – Gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21:00.

Il programma con tutti i dettagli è disponibile e consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it