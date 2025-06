Santa Marinella si prepara a ridere di gusto con la prima edizione del Lilius Short Comedy Festival

SANTA MARINELLA – ” Giovedì 3 luglio arriva a Santa Marinella la prima edizione del Lilius Short Comedy Festival, manifestazione interamente dedicata ai cortometraggi comici. Un’iniziativa originale e innovativa che ha già ottenuto un grande successo: oltre 190 cortometraggi si sono candidati da tutta Italia e dall’estero, a conferma di quanto il genere comico sappia parlare a un pubblico ampio e trasversale. Il festival è organizzato dal santamarinellese Michele Marchionne e da Matteo Stipa, in collaborazione con Gianluca Bucci, Enzo Corsiero e il PK (Parco Kennedy), con il patrocinio del Comune di Santa Marinella. Nasce come prima iniziativa pubblica di Lilius, brand creativo, che punta a fondere linguaggi visivi, cultura urbana e spirito indipendente

A essere proiettati durante la serata finale presso il PK, locale polifunzionale tra i più attivi della cittadina tirrenica, saranno sei corti finalisti:

“La casa delle scimmie” di Baldo Caradonna

“Doppio gioco” dei Fratelli Bulgarelli

“Sharing is Caring”di Vincenzo Mauro

“L’ultimo ingrediente” di Lorenzo Cioglia

“Hold On” di David Barbieri

“Il mirmecologo” di Ajad Noor.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da: Piero Pacchiarotti, presidente dell’International Tour Film Festival, Gino Vinaccia, assessore alla cultura del Comune di Santa Marinella, Dario Formisano, produttore cinematografico e fondatore di Eskimo Film, Sofia Arciero, produttrice indipendente e regista e Francesco De Simone, attore, comico e speaker radiofonico.

Tre i premi in palio: il Premio della Giuria; il Premio Lilius, assegnato dallo staff al corto più vicino all’anima del brand; il Premio del Pubblico, votato direttamente dagli spettatori in sala.La serata sarà presentata da Simone Pasquali.

“Il Lilius Short Comedy Festival è una vera novità per la nostra città, perché si tratta di dare spazio a un genere spesso trascurato nei circuiti festivalieri, offrendo ad autori e pubblico l’occasione per celebrare insieme la leggerezza e l’intelligenza del racconto comico”, ha spiegato l’ assessore Vinaccia- Anche in questo caso abbiamo pensato di patrocinare un’iniziativa organizzata da giovani autori e registi del nostro territorio e della nostra città, ideatori di Lilius. Il cinema, che quest’anno celebra i 130 anni dalla prima proiezione pubblica dei fratelli Lulmiere, è grande protagonista dell’estate 2025”.