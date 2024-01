SANTA MARINELLA – E’ stato rinviato l’appuntamento previsto per domani alla Biblioteca A. Capotosti con la presentazione del romanzo “Il Giardino del Tiglio”, scritto da Gabriel Garko e Gino Saladini. A causa di un imprevisto impedimento che non consentirà all’autore Gabriel Garko di essere presente, l’incontro con il pubblico sarà nuovamente concordato con gli autori per il mese di febbraio sempre presso la Biblioteca