Santa Marinella, festeggiamenti Santo Patrono. Modifiche alla viabilità

SANTA MARINELLA – In occasione della celebrazione del Santo Patrono sono state emesse due ordinanze in merito alle aree coinvolte nei festeggiamenti.

In particolare Domenica 17 e martedì 19 saranno esentate dal pagamento le strisce blu del centro cittadino e inoltre per tutta la durata dell’evento resterà aperta l’area parcheggio zona Lucciola per la sosta dei veicoli