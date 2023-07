Santa Marinella, approvato il rendiconto di gestione

SANTA MARINELLA – Approvato a maggioranza nella seduta comunale di ieri il conto consuntivo del comune di Santa Marinella. L’amministrazione del sindaco Tidei dopo aver acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti, chiude in attivo e permette di traghettare l’ente fuori dallo stato di dissesto finanziario dichiarato nel 2018 a causa dei debiti ricevuti in eredità dalla precedente giunta La seduta di ieri ha portato anche all’ approvazione delle linee programmatiche che di fatto ricalcano quanto già espressamente riportato nei programmi elettorali che hanno portato l’attuale amministrazione e il sindaco Pietro Tidei, a ottenere ampi consensi alle ultime votazioni tanto da essere riconfermati alla guida della città già al primo turno. “Segno evidente che gli elettori hanno tenuto nella giusta considerazione il nostro operato e ci hanno voluto premiare consentendoci di portare avanti e ultimare tutti i progetti già avviati .Il nostro impegno – ha sostenuto Tidei – è proseguire sulla stessa linea intrapresa nell’altro mandato. Dopo aver fatto rinascere la città, dandole le fondamenta per un nuovo sviluppo sarà nostro compito adesso, soprattutto grazie ai fondi del Pnrr e regionali, proseguire nel lavoro iniziato ristrutturando gli impianti sportivi, le scuole, costruendone una a Prato del Mare, portare a termine i lavori alla nuova piscina comunale che sorgerà nella Città dello Sport, provvedendo alle spiagge e proseguire con tutti gli interventi presenti nel programma. Abbiamo dato alla Città un volto nuovo e ora vorremo proseguire per far rivivere a Santa Marinella i fasti degli anni ’60 e ’70. Il nostro obiettivo è fare di Santa Marinella la capitale del turismo laziale.” La seduta di consiglio comunale è proseguita con approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 Il bilancio chiude in attivo di oltre un milione e questo permetterà all’amministrazione di avere negli anni futuri un impatto positivo sul bilancio, più risorse e stabilità.

L’assise si è conclusa con un voto ‘unanime per quanto riguarda l’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero la realizzazione di due cappelle in ampliamento della chiesa ubicata presso la Congregazione delle suore Ancelle della Visitazione